नवजोत सिंह सिद्धू जेल से रिहा, कहा- देश में तानाशाही का माहौल, राहुल गांधी सरकार को हिला देंगे

करीब एक साल बाद नवजोत सिंह सिद्धू को जेल से रिहा कर दिया गया है.

नवजोत सिंह सिद्धू। फाइल फोटो

पटियाला: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को जेल से रिहा कर दिया गया है. सिद्धू पटियाला केंद्रीय कारागार से बाहर आ गए हैं. रोड रेज मौत के मामले में सिद्धू की सजा पूरी हो गई. सिद्धू करीब 10 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं. 35 साल पुराने में रोड रेज मौत मामले में सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी.

जेल से रिहा होने के बाद सिद्धू ने कहा कि मुझे दोपहर के आसपास रिहा किया जाना था लेकिन उन्होंने इसमें देरी की। वे चाहते थे कि मीडिया के लोग चले जाएं.

पटियाला जेल से बाहर आने के बाद नवजोत सिद्धू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. सिद्धू ने कहा कि देश का लोकतंत्र बेड़ियों में जकड़ा है, संस्थान गुलाम हो गए हैं. जब भी तानाशाही आई, क्रांति हुई है और आज मैं कहता हूं कि क्रांति का नाम राहुल गांधी है. वह सरकार को हिला देंगे.

सिद्धू ने कहा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन थोपने की साजिश की जा रही है. सिद्धू ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है. पंजाब को कमजोर करने की कोशिश की तो कमजोर हो जाओगे.

