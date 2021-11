Navjot Singh Sidhu, Pakistan, Imran Khan, Punjab, BJP, CONGRESS, Kartarpur Sahib Corridor, Narendra Modi: पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज जब पाकिस्‍तान स्थित करतारपुर साहिब की यात्रा पर गए तो उनके एक बयान से सियासी विवाद बढ़ गया. पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अपना ‘बड़ा भाई’ बताने के उनके बयान के बाद बाद बीजेपी ने उनकी कड़ी आलोचना की. शनिवार को पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जब करतार पहुंचे तो वहां स्‍वागत के जवाब में उन्‍होंने कहा, कहा कि इमरान मेरे बड़े भाई हैं. उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है.Also Read - Farm Laws Repealed: संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, वरुण गांधी ने कहा- PM मोदी MSP पर कानून बनाएं

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अपना 'बड़ा भाई' कहने के भाजपा के आरोपों पर सवालों का जवाब दिया. उन्‍होंने कहा, "भाजपा जो चाहे कह दे…" पाकिस्‍तान से लौटे नवजोत सिंह सिद्धू से जब मीडियाकर्मियों ने उनके बयान पर उनका पक्ष पूछा तो उन्‍होंने कहा, यार बीजेपी जो मर्जी कहे, जाण दें, मैं कहता कोई आरोप नहीं लगाना है.

#WATCH | Gurdaspur, Punjab: State Congress chief Navjot Singh Sidhu responds to questions on BJP’s allegations of him calling Pakistan PM Imran Khan his ‘big brother’. He says, “Let BJP say whatever they want…” pic.twitter.com/QU0mY4Nd1v

