Punjab Congress preside Navjot Singh Sidhu News: पंजाब की सियासत में बीते कई दिनों से चल रही सियासी घमासान के बीच राज्‍य में नवनियुक्‍त कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष (Punjab Congress president ) नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने पार्टी की शीर्ष नेता सोनिया गांधी (Congress president Sonia Gandhi), राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के प्रति आभार जताया है. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा, " मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का मुझ पर विश्वास करने और मुझे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए आभारी हूं"

बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा के समर्थन ने भी सिद्धू को कड़े प्रतिरोध के बावजूद यह पद हासिल करने में मदद की है. क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू के सामने अब पार्टी को एकजुट करने और पुराने नेताओं और दिग्गजों का विश्वास जीतने के अलावा पार्टी में एकजुटता लाने की चुनौती है.

I am grateful to Congress president Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra for bestowing their faith in me & giving me this pivotal responsibility: Newly appointed Punjab Congress president Navjot Singh Sidhu

