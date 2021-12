नई दिल्ली: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने कहा कि पवित्र ग्रंथों का अपमान करने वालों को सरेआम लोगों के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए. सिद्धू ने कहा कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवान सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी ये ऐलान करता हूं कि कुरान शरीफ हो, भगवत गीता हो, या गुरु ग्रन्थ साहिब हो, अगर कोई भी इन ग्रंथों का अपमान करे तो उसे फांसी पर लटका देना चाहिए और सबसे बड़ी संवैधानिक सजा देनी चाहिए. क्योंकि ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बात है. ये हमारे जज्बातों को ठेस पहुँचाना है. इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए.Also Read - BSP चीफ मायावती का आरोप, सपा, बीजेपी और कांग्रेस ने गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण में अड़ंगा लगाया

पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने एक सभा में कहा कि गलती कोई भी कर सकता है लेकिन गलती नहीं एक कौम को दबाने की साजिश है. एक कौम को खत्म करने की साजिश है. एक कौम में दीमक लगाने की साजिश है. इसे गलती न कहना. इसलिए भाई बहन की भावना जगाओ. शासक ऐसा लाओ जो प्यार लाए. सिद्धू ने कहा कि पंजाब की शांति को खराब करने की कोशिश हो रही है. ऐसा नहीं होने देंगे.

#WATCH | Punjab Congress chief NS Sidhu says, “Conspiracy going on to disrupt Punjab’s peace. Wherever sacrilege takes place, be it of Quran Sharif or Bhagavad Gita or Guru Granth Sahib, they(guilty) should be hanged in public & given biggest Constitutional punishment…” (19.12) pic.twitter.com/z6cGnie3ke

— ANI (@ANI) December 20, 2021