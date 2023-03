पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कल यानी एक अप्रैल को पटियाला जेल से रिहा किए जाएंगे. वे रोड रेज के एक मामले में जेल में हैं. नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं वह लंबे समय से पति की रिहाई की गुहार लगा रही थीं. मिली जानकारी के अनुसार, नवजोत सिंह सिद्धू को 16 मई को रिहाई होनी थी लेकिन उनके अच्छे आचरण के कारण उन्हें जेल से करीब डेढ़ महीने पहले ही रिहा कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2022 को पंजाब के पूर्व मंत्री सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई थी. 20 मई को सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर किया था. जेल जाने के बाद सिद्धू ने कोई पैरोल नहीं ली थी.

नवजोत सिंह की पत्नी नवजोत कौर ने ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट किया था. उन्होंने कहा था कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर स्टेज-2 है. वह पति की जल्द से जल्द रिहाई चाहती हैं. एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा था कि सच बहुत शक्तिशाली होता है. सच बार-बार परीक्षा लेता है. माफ करना मैं अब आपका इंतजार नहीं कर सकती.