Punjab Congress Crisis: पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने इस्तीफा दे दिया. सिद्धू के बाद उनके समर्थन में भी इस्तीफे का दौर शुरू हो गया. सिद्धू के कुछ घंटों बाद ही रजिया सुल्ताना (Razia Sultana) ने भी कैबिनेट मंत्री पद छोड़ दिया.Also Read - Punjab Congress Crisis: नवजोत सिद्धू के समर्थन में इस्तीफे का दौर शुरू, रजिया सुल्ताना ने एकजुटता दिखाते हुए छोड़ा मंत्री पद

इन सबके बीच न्यूज ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पार्टी हाईकमान ने नवजोत सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है. पार्टी ने राज्य स्तर पर इस विवाद को सुलझाने के निर्देश दिए हैं और इसके बाद ही सिद्धू के इस्तीफा पर कोई फैसला लिया जाएगा. Also Read - क्या BJP में शामिल होंगे अमरिंदर? दिल्ली पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम ने खुद ही कर दिया साफ; बताई आने की असली वजह

Navjot Singh Sidhu's resignation has not been accepted. Top leadership has asked state leadership to resolve the matter at their own level first: Congress sources

— ANI (@ANI) September 28, 2021