Navjot Singh Sidhu, Punjab Assembly Elections, पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election 2022) के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष (Punjab Congress chief) नवजोत सिंह सिद्दू (Navjot Singh Sidhu) जब राज्‍य का मुख्‍यमंत्री बनने का सपना देख रहे है, तब उनके परिवार का एक विवाद मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है. पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की बहन सुमन तूर ने अमेरिका से आरोप लगाया कि 1986 में उनके पिता (पिता भगवंत सिंह सिद्दू ) की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी बूढ़ी मां को लावारिस छोड़ दिया और बाद में 1989 में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बेसहारा महिला के रूप में उनकी मृत्यु हो गई.

#WATCH | Amritsar: “I don’t know her. His (Navjot Singh Sidhu’s) father had two daughters with his first wife. I don’t know them,” says Navjot Kaur Sidhu, Congress leader and wife of Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu as she responds to Suman Toor’s allegations. pic.twitter.com/3gOvKzy66A

