Night Curfew in Jalandhar: अब तक लग रहा था कि कोरोना वायरस (Corona Virus) खत्म होने की ओर है, लेकिन देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस की स्थिति फिर से बिगड़ी है. कई शहरों में कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं. ऐसे में एक बार फिर सख्ती बरती जा रही है. सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पर एक बार फिर जोर दिया जा रहा है.

पंजाब भी ऐसे ही राज्यों में से एक है, जहां कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. पंजाब की कई जगहों पर कोरोना वायरस के मामले अचानक बढ़े हैं. पंजाब के जालंधर (Jalandhar Curfew News) में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है.

Punjab: Curfew to remain imposed in Jalandhar between 11 pm and 5 am in view of rising cases of COVID-19, according to the district administration

— ANI (@ANI) March 6, 2021