Night Curfew In Punjab: कोरोना के बढ़ते मामलों को बीच पंजाब सरकार ने 15 जनवरी तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. इसके साथ ही राज्य में अब सख्ती बढ़ाते हुए नया कोरोना गाइडलाइन जारी किया गया है जिसके मुताबिक अब प्रदेश में रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कुछ परिस्थितियों को छोड़कर आवाजाही पर पाबंदी रहेगी. इसे अभी शहरों और कस्बों में लागू किया जाएगा. वहीं बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां और स्पा 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे. इसमें कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण आवश्यक होगा. जिम बंद रहेंगे, वहीं सरकारी, प्राइवेट कार्यालयों में जाने की अनुमति टीके की दोनों डोज ले चुके कर्मचारियों को ही होगी. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर भी बंद कर दिए गए हैं. स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्विमिंग पूल और स्टेडियम भी बंद कर दिए गए हैं. एसी बसों में आधी ही सवारियां बिठाने के आदेश दिए गए हैं.Also Read - Omicron In India: कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन? क्या हैं इसके लक्षण और उपचार, कैसे बचें..जानिए सबकुछ

#Omicron: Punjab Govt imposes night curfew in municipal areas with certain exceptions

Bars, cinemas halls, malls, restaurants, spas to operate at 50% capacity subject to staff being fully vaccinated

Gyms to remain closed

Only fully vaccinated staff to attend Govt, pvt offices pic.twitter.com/UXwg2wUB4H

