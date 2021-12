Punjab Assembly Election 2022, Punjab Politics,चंडीगढ़: कांग्रेस के एक पूर्व सांसद (One former MP) और चार पूर्व विधायक (four former MLAs) मंगलवार को चंडीगढ़ में अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) की पंजाब लोक कांग्रेस (Punjab Lok Congress) में शामिल हो गए. चार पूर्व विधायकों में से तीन शिरोमणि अकाली दल (SAD) के विधायक रह चुके हैं.Also Read - सोनिया गांधी ने अपने आवास पर विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग की, फारूक अब्दुल्ला ने बताया मकसद

Former Congress MP Amrik Singh Aliwal, ex-legislators Harjinder Singh Thekedar, Prem Mittal, Farzana Alam and Rajwinder Kaur Bhagike and some other local leaders joined Capt Amarinder Singh’s Punjab Lok Congress today. #PunjabElections2022 pic.twitter.com/BB3K3spbBN

— ANI (@ANI) December 14, 2021