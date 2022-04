Sunil Jakhar, Punjab, Congress पंजाब: राज्‍य के कांग्रेस के पूर्व प्रमुख (former Punjab Congress chief) सुनील जाखड़ (Sunil Jakhar) की मुश्‍किलें बढ़ गईं हैं. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) ने जालंधर पुलिस आयुक्त को पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ( Sunil Jakhar) के खिलाफ अनुसूचित जाति समुदाय (Schedule Caste community) के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी (objectionable comments) करने पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया है.Also Read - कर्नाटक में मंत्री ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग तेज, मंत्री ने कहा-किसी हाल में नहीं दूंगा इस्तीफा

Punjab | National Commission for Scheduled Castes has issued an order to the Jalandhar Police Commissioner to register an FIR against former Punjab Congress chief Sunil Jakhar over reportedly making objectionable comments against the Schedule Caste community. pic.twitter.com/N3VJxKM9KH

— ANI (@ANI) April 13, 2022