oxygen shortage, Punjab, Amritsar, oxygen shortage, Death toll, Covid-19, Coronavirus, News: पंजाब (Punjab) में भी एक अस्‍पताल में ऑक्‍सीजन की कमी ( oxygen shortage) के चलते 5 मरीजों (patients)की मौत हो गई है. यह वाकया अमृतसर के नीलकंठ मल्‍टीस्‍पेशियलटी हॉस्‍प‍िटल में हुआ है. अमृतसर के नीलकंठ अस्‍पताल प्रबंधन ने ऑक्‍सीजन की कमी का हवाला दिया है. अस्‍पताल प्रबंधन ने कहा है कि प्रशासन कह रहा कि कि ऑक्‍सीजन प्राइवेट अस्‍पतालों को सरकारी अस्‍पतालों से पहले नहीं दी जाएगी.

बता दें कि दिल्‍ली में भी एक प्राइवेट अस्‍पताल में ऑक्‍सीजन की कमी के चलते 20 मरीजों की मौत हो गई है.

अमृतसर के नीलकंठ अस्‍पताल के एमडी ने कहा, पांच मरीज अस्‍पताल में मर चुके हैं. हम पिछले 48 घंटे से ऑक्‍सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं. प्रशासन कह रहा कि कि ऑक्‍सीजन प्राइवेट अस्‍पतालों को सरकारी अस्‍पतालों से पहले नहीं दी जाएगी.

Amritsar | Five patients have died at the hospital. We are facing an oxygen shortage for the last 48 hours. The administration is saying that oxygen will not be given to private hospitals before government hospitals: MD, Neelkanth Hospital pic.twitter.com/c4GNeMn86m

