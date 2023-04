पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल की कैसी है तबीयत, अस्पताल ने दिया यह अपडेट

Parkash Singh Badal Health Update: शिरोमणि अकाली दल (SAD) के संरक्षक और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ICU में भर्ती हैं उनके स्वास्थ्य की गंभीरता को देखते हुए उनकी स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है. अस्पताल की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई है. 95 साल के बादल को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद एक हफ्ते पहले मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Former Punjab CM & Akali Dal leader S Parkash Singh Badal continues to be closely monitored in the ICU says Fortis Hospital Mohali. He was hospitalised yesterday. — ANI (@ANI) April 22, 2023