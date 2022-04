Patiala Violence: पंजाब के पटियाला में जुलूस निकालने के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई है. इसके बाद पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है. मिली जानकारी के अनुसार दो अलग-अलग धर्मों से जुड़े संगठनों की पुलिस से भिड़ंत हो गई. इसके बाद बवाल मचा है. कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ दो समुदायों का यह टकराव जलूस निकालने के दौरान हुआ है. एक संगठन ने जहां पुलिस पर पथराव किया तो दूसरे ने संगठन ने पुलिस पर तलवार से हमला किया. इस झड़प के दौरान खुलेआम तलवारें लहराई गईं और पत्थरबाजी हुई. इसके बाद से शहर में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं.Also Read - पंजाब में गहराया बिजली संकट: गर्मी से हाल-बेहाल,10 से 12 घंटे का पावर कट, मंत्री ने कहा-ये सब चन्नी सरकार की वजह से...

#WATCH | Punjab: A clash broke out between two groups near Kali Devi Mandir in Patiala today.

Police personnel deployed at the spot to maintain law and order situation. pic.twitter.com/yZv2vfAiT6

— ANI (@ANI) April 29, 2022