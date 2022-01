Punjab Assembly Election 2022: पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने अपनी पार्टी के 22 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. मालूम हो कि कांग्रेस से अलग होने के बाद बाद अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस (Punjab Lok Congress List) का गठन किया है. लिस्ट में जहां एक ओर प्रत्याशियों के जीतने की क्षमता का ख्याल रखा गया है, वहीं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का भी पूरा ख्याल रखा गया है. पंजाब लोक कांग्रेस (PLC) प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के साथ मिल कर चुनाव लड़ रही है. राज्य की कुल 117 सीटों में से पीएलसी के हिस्से में 37 सीटें आईं हैं. पार्टी सहयोगियों से बातचीत कर रही है, जिससे उसे कम से कम पांच सीटें और मिल सकें.Also Read - Punjab Election 2022: अरविंद केजरीवाल का दावा- पंजाब चुनाव से पहले ED सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है

