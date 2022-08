मोहाली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया. PM मोदी ने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार एक साथ छह मोर्चों पर काम कर रही है और रिकॉर्ड निवेश कर रही है. PM मोदी ने कहा, 2014 से पहले देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे. यानी 70 साल में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज. वहीं, बीते 8 साल में 200 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज देश में बनाए गए हैं.Also Read - सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को 25 अगस्त को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करने के बाद कहा कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम पिछले आठ साल में हुआ है उतना पिछले 70 वर्षों में भी नहीं हुआ है.

Before 2014, there were less than 400 medical colleges in the country. In the last 8 years, more than 200 new medical colleges have been built in the country: PM Modi speaking at the inauguration of Homi Bhabha Cancer Hospital & Research Centre in Mohali pic.twitter.com/rIqHlJzv3i

