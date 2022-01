PM’s Security Breach: पीएम मोदी (Narendra Modi) की सुरक्षा में चूक के मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है. ये एफआईआर 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ की गई है. पंजाब के फिरोजपुर जिले के कुलगरी पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर की गई है. एफआईआर आईपीसी की धारा 283 के तहत लिखी गई है. ये धारा सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालने को लेकर की गई है. पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने ये एफआईआर दर्ज की है.Also Read - PM's Security Breach: एक्‍सपर्ट्स बोले- सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी का 'अनूठा' केस बताया, पढ़ें डिटेल

प्रधानमंत्री मोदी फिरोजपुर में सभा के लिए जा रहे थे, उससे पहले ही किसानों ने रास्ता रोक लिया था. इसके बाद पीएम मोदी वापस लौट गए थे. और अपनी जान को ख़तरा बताया था. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई सुरक्षा में गंभीर चूक को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच जांच कर रहा केंद्र का एक दल भी आज ही फिरोजपुर पहुंचा था. जबकि राज्य की ओर से केंद्र को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है. सूत्रों ने बताया कि केंद्र की तीन सदस्यीय समिति प्रधानमंत्री के 5 जनवरी के दौरे के घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर रही है. Also Read - VIDEO: यूपी में किसान ने BJP विधायक को जड़ा थप्पड़, मंच पर आकर लाठी पटकते हुए आया, और...

PM’s security breach | An FIR was registered under section 283 IPC (Danger or obstruction in public way or line of navigation) against 150 unknown persons at Kulgari police station in Ferozepur district of Punjab on 6th January.

— ANI (@ANI) January 7, 2022