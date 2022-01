PM’s security breach: पंजाब में बीते 5 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी (ex-IPS officer) किरण बेदी ( Kiran Bedi) ने राज्‍य के डीजीपी, मुख्‍य सचिव, गृह सचिव और कलेक्‍टर की गैरमौजूदगी को पहली चूक बताया है. पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने राज्‍य के अधिकारियों की अनुपस्‍थति पर सवाल उठाते हुए पूछा है क्‍या कोई घात लगाने का प्‍लान था? उन्‍होंने कहा, रुकने के लिए सबसे खतरनाक जगह ब्रिज (फ्लाईओवर) है. इसके नीचे कोई भी बम लगा सकता है.Also Read - Election Dates 2022: कोरोना के साये में डिजिटल होंगे इस बार के चुनाव, इलेक्शन में पहली बार होगी ये पांच बातें

#WATCH | On PM’s security breach, ex-IPS officer Kiran Bedi says, “The very first security breach was absence of DGP, chief secretary, home secretary& collector. Was there a plan of ambush? A bridge (flyover) is the most dangerous place to stop. Anyone can plant a bomb under it.” pic.twitter.com/WUn7IU92HD

— ANI (@ANI) January 8, 2022