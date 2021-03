Punjab News: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) के प्रधान सलाहकार (Principal Advisor) बनाए गए हैं. इसके साथ-साथ प्रशांत किशोर (Prashant Kishor News) को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है. प्रशांत किशोर की नियुक्ति पर पंजाब कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. Also Read - Punjab: पंजाब के फरीदकोट में युवा कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या

मालूम हो कि पंजाब में 2022 में चुनाव होने हैं. बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई थी. Also Read - Punjab Firing Stampede: जलालाबाद में अकाली दल-कांग्रेस में बवाल, सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर हमला, फायरिंग से मची भगदड़, देखें Video

पंजाब के CM अमरिंदर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. प्रशांत किशोन ने ट्वीट किया, ‘यह बताते हुए खुश हूं कि प्रशांत किशोर अब मेरे प्रधान सलाहकार होंगे. पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए साथ काम करने को लेकर आशान्वित हूं.’

Punjab Cabinet clears the appointment of Prashant Kishor as Principal Advisor to the Chief Minister Captain Amarinder Singh in the rank and status of a Cabinet Minister: Government of Punjab

