Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने बुधवार को शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़े फैसले लिये हैं. मुख्यमंत्री ने इस सत्र में निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल किसी खास दुकान से बुक और ड्रेस खरीदने के लिए नहीं कहेगा. उन्होंने कहा कि बच्चों के माता-पिता किसी भी दुकान से अपनी सहूलियत के हिसाब से किताबें और ड्रेस खरीद सकते हैं. सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.Also Read - Harnaaz Kaur Sandhu ने हिजाब मुद्दे कह दी ये बड़ी बात, मिस यूनिवर्स बोलीं- अगर कोई उस पर हावी हो तो...

Chandigarh | Secondly, no pvt school will ask the parents to go to a specific shop to purchase uniforms & books…Schools will make their books & uniforms available at all shops in that area, parents will be able to purchase from any shop of their choice: Punjab CM Bhagwant Mann pic.twitter.com/WTy0xa9ufH

