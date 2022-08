चंडीगढ़: पंजाब के शहीद भगत सिंह (एसबीएस) नगर में एक ट्रक से 38 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है और इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. पुलिस महानिरीक्षक (लुधियाना क्षेत्र) एसपीएस परमार ने कहा कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मियों की एक टीम ने एसबीएस नगर के महलों बाईपास पर एक ट्रक को रोका.Also Read - मारुति-सुजुकी की सफलता मजबूत भारत-जापान साझेदारी का भी प्रतीक है: पीएम मोदी

पुलिस ने बताया कि ट्रक की तलाश करने पर वाहन के टूलबॉक्स में छिपाई गई 38 किलो हेरोइन जब्त की गई. पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गुजरात से आ रहे ट्रक के टूलबॉक्स में छिपाकर रखी गई 38 किलो हेरोइन जब्त की. इसे गुजरात से समुद्री मार्ग से तस्करी कर लाया गया था. इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया था. विदेश स्थित गैंगस्टर सोनू खत्री है मुख्य अपराधी.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ट्रक चालक व उसके साथी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया. आरोपियों की पहचान कुलविंदर राम और बिट्टू के रूप में हुई है.

Punjab | Seized 38 kg of heroin concealed in a toolbox of a truck coming from Gujarat. It was smuggled through the sea route from Gujarat. Two smugglers were arrested in this case. Foreign-based gangster Sonu Khatri is the main culprit: Gaurav Yadav, DGP Punjab pic.twitter.com/z5C4ak0mP9

