Punjab, Four died, two sustained gunshot injuries in Gurdaspur, News: पंजाब (Punjab) के गुरुदासपुर (Gurdaspur) में आज रविवार को एक शख्‍स ने एक परिवार के 6 सदस्‍यों पर गोली चला (fired upon 6 members of a family) दी, जिससे चार लोगों की मौत हो गई और दो घायलों का इलाज चल रहा है. सनसनीखेज वारदात के बाद घटनास्‍थल पर पुलिस टीमें तैनात कर दी गईं हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

गुरदासपुर पुलिस के मुताबिक, सुखविंदर सिंह सोनी ने एक परिवार के छह लोगों पर फायरिंग कर दी, जिससे दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और दो की मौत अस्‍पताल में हो गई. दो लोग घायल हैं.

Punjab: Four died, two sustained gunshot injuries in Gurdaspur

“One Sukhvinder Singh Soni fired upon 6 members of a family. Two persons died on the spot while two others succumbed to their injuries in hospital. Teams deployed to investigate the matter,” says DSP Gurdaspur pic.twitter.com/xMxfNuoxqV

— ANI (@ANI) July 4, 2021