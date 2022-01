Punjab AAP Candidate List 2022 Election: पंजाब विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है. तमाम राजनीतिक पार्टियां जीत का दंभ भर रही हैं. 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly Election 2022) के लिए इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) , अकाली दल और भाजपा के अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह (Capt. Amarinder Singh) की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस भी मैदान में है. सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर रही हैं. इस मामले में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है. साल 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुल 20 सीटों पर जीत मिली थी. इस बार पार्टी राज्य में सरकार बनाने का सपना देख रही है.Also Read - Delhi Lockdown: नाइट और वीकेंड कर्फ्यू E-Pass को लेकर DDMA ने जारी किया नया आदेश, जानें क्या है गाइडलाइंस

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पिछले कुछ महीनों से लगातार पंजाब में दौरे कर रहे हैं. उन्होंने पंजाब के लोगों को चुनाव जीतने पर कई वादे किए हैं. उन्होंने राज्य की प्रत्येक महिला को 1000 रुपये महीना देने का वादा किया है. इसके अलावा उन्होंने सत्ता में आने पर दिल्ली की तरह बिजली और पानी मुफ्त देने का वादा भी पंजाब के लोगों से किया है. Also Read - UP Polls 2022: अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ? BJP कर रही विचार; अंतिम फैसला जल्द

आम आदमी पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया है. लेकिन पार्टी की कहना है कि सही समय पर मुख्यमंत्री के नाम (AAP CM Candidate for Punjab) की घोषणा भी हो जाएगी. अब देखना होगा कि पहली बार चुनाव लड़ने पर 20 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 में कैसा प्रदर्शन करती है. Also Read - UP: बीजेपी विधायक ने कहा- मेरा तन, मन व जीवन BJP को समर्पित, मैंने कोई इस्‍तीफा नहीं लिखा

आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट (AAP Candidates List for Punjab Assembly Election 2022)