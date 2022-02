Punjab Assembly Election 2022: शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) ने दावा किया है कि अकाली-बसपा गठबंधन (Akali Dal-BSP Alliance) पंजाब में 80 से अधिक सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करेगा. बहुकोणीय मुकाबले के बीच पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान हो रहा है. कांग्रेस ने 2017 में अकाली-भाजपा गठबंधन (SAD-BSP Alliance) के एक दशक लंबे शासन को समाप्त कर दिया था और इस बार फिर सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है.Also Read - UP Polls 2022: हरदोई जनसभा में बोले पीएम मोदी- दस मार्च को भाजपा की बंपर जीत के साथ मनेगी होली

विवादास्पद कृषि कानूनों पर किसानों के गुस्से के बीच बीते साल लंबे समय से गठबंधन सहयोगी BJP से अलग हुए अकाली दल (Akali Dal) ने दलितों के समर्थन की उम्मीद में मायावती (Mayawati) की पार्टी के साथ गठबंधन किया है. पंजाब के जलालाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने अपनी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के साथ मुक्तसर जिले के बादल गांव में वोट डाला. Also Read - Sonu Sood Moga: मोगा में सोनू सूद की कार जब्त, एक्टर ने अकाली दल पर लगाया वोटर्स को पैसे बांटने और डराने धमकाने का आरोप

Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal along with Parkash Singh Badal and Harsimrat Kaur casts his vote at Muktsar in #PunjabElections2022 pic.twitter.com/bksQO4TVqw

— ANI (@ANI) February 20, 2022