Punjab Assembly Election 2022: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. सत्ताधारी कांग्रेस (Congress) एक बार फिर चुनाव जीतना चाह रही है वहीं, BJP समेत तमाम विपक्षी दल भी तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाह रहे हैं. इसी कड़ी में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ मिलकर चुनव लड़ने का ऐलान किया. उधर, केंद्रीय मंत्री और पंजाब BJP प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावाटी ने कहा, 7 दौर की बातचीत के बाद, आज मैं पुष्टि करता हूं कि BJP और 'पंजाब लोक कांग्रेस' (Punjab Lok Congress) आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने जा रही है. सीट शेयर जैसे विषयों पर बाद में चर्चा की जाएगी.

After 7 rounds of talks, today I confirm that BJP & Punjab Lok Congress are going to fight the upcoming Punjab Assembly elections together. Topics like seat share will be discussed later: Union Minister & Punjab BJP in-charge Gajendra Singh Shekhawat pic.twitter.com/WErOFbzwnb

Also Read - Breakfast par charcha: PM Narendra Modi ने की उत्तर प्रदेश के 40 सांसदों के साथ नाश्ते पर चर्चा

वहीं, पंजाब के पूर्व सीएम और 'पंजाब लोक कांग्रेस' के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम तैयार हैं और हम यह चुनाव जीतने जा रहे हैं. सीट बंटवारे पर फैसला सीट टू सीट के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें जीत की प्राथमिकता होगी. हम इस चुनाव को जीतने के लिए 101% सुनिश्चित हैं.

We are ready and we are going to win this election. The decision on seat sharing will be taken on the seat to seat basis, with winnability being the priority. We are 101% sure of winning this election: Former Punjab CM & Punjab Lok Congress chief Captain Amarinder Singh pic.twitter.com/t36eAmHdrX

— ANI (@ANI) December 17, 2021