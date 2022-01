Punjab Assembly Election 2022: दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज विधिवत घोषणा कर दी है कि पंजाब में संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भगवंत मान आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे.Also Read - Punjab Congress : पंजाब कांग्रेस ने शेयर किया सोनू सूद का VIDEO, नवजोत सिंह सिद्धू को लग सकता है झटका

आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार के ऐलान के बाद दिए गए अपने पहले रिएक्शन में मंच से भगवंत मान ने कहा कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है. उन्होंने कहा कि लोगों ने जो भरोसा किया है. दोगुने उत्साह के साथ काम करूंगा.

भगवंत मान ने कहा कि गरीबों के हक में कलम चलाउंगा, किसी चेले के लिए नहीं. उन्होंने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी सरकार बनाने की है. उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी देनी है. पंजाब को पंजाब बनाना है, लंदन-कैलिफोर्निया के सपने बहुत देख लिए.

Aam Aadmi Party Lok Sabha MP from Sangrur constituency in Punjab Bhagwant Mann will be the party’s chief ministerial candidate for the upcoming Assembly elections: Delhi CM & Aam Aadmi Party’s national convenor Arvind Kejriwal#PunjabAssemblyelections2022 pic.twitter.com/Tkg0lb7B3K

