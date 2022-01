Punjab Assembly Polls 2022: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शुक्रवार को पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Election) के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली सूची (BJP Punjab List) जारी कर दी. पार्टी की इस सूची में किसान परिवारों के 12 नेताओं, 13 सिखों और आठ दलितों को टिकट दिया है. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) और BJP महासचिव व पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम और महासचिव तरुण चुग ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की. चुग ने उम्मीदवारों का नाम घोषित करने से पहले कहा कि पार्टी ने 12 ऐसे नेताओं को टिकट दिया है, जो किसान परिवार से आते हैं, जबकि पार्टी ने 13 सिखों और आठ दलितों को भी अपना उम्मीदवार बनाया है. उन्होंने कहा, ‘भाजपा सभी धर्म, जाति और संप्रदाय को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है. इसलिए 34 उम्मीदवारों की सूची में राज्य की जितनी भी बिरादरी है, उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया है. इन उम्मीदवारों में महाजन, खत्री, बनिया, ब्राह्मण और जाट भी हैं.’ उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों में डॉक्टर, अधिवक्ता, उद्योगपति, मजदूर और श्रीगुरुद्वारा प्रबंधक समिति का चुनाव जीतने वाले भी शामिल हैं.Also Read - BJP ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की, कांग्रेस से आईं अदिति सिंह और पूर्व IPS असीम अरुण को भी टिकट

