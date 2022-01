Punjab Assembly Election 2022: पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सभी राजनीतिक पार्टियां अब चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हैं. आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने संगरूर जिले की धूरी सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है. नामांकन करने के बाद उन्होंने कहा कि आज मैंने नामांकन दायर किया है मुझे उम्मीद है कि मुझे लोगों का प्यार मिलेगा. अब पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं. बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम फेस घोषित किया है.Also Read - UP Assembly Election 2022: गाजियाबाद का सियासी तापमान बढ़ा, आमने-सामने होंगे अखिलेश यादव और CM योगी

Aam Aadmi Party’s (AAP) CM face and candidate from Dhuri, Bhagwant Mann arrives at the SDM office here to file nomination for the #PunjabElections2022 pic.twitter.com/bUz3ILXjlP

वहीं, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से अपना नामांकन भर दिया है. इस चुनाव में ये सीट पंजाब की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है. इस सीट पर अकाली दल ने बिक्रम जीत सिंह मजीठिया को उम्मीदवार बनाया है जिसके बाद सिद्धू और मजीठिया के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक होनेवाला है. Also Read - Uttarakhand Elections 2022: अमित शाह ने रुद्र प्रयाग में किया प्रचार, काम के आधार पर मांगे वोट

अपना नामांकन दाखिल करने के बाद सिद्धू ने कहा कि मैं “लोकतंत्र (लोकतंत्र) को दंडतंत्र” (बल) में नहीं बदलना चाहता … इस शहर का कांग्रेस में विश्वास था, है और रहेगा.

I don’t want to turn “Loktantra (democracy) into Dandatantra” (force)…This city had, have and will continue to have its faith in the Congress: Congress candidate from Amritsar East, Navjot Singh Sidhu after filing nomination pic.twitter.com/fTzp8pOI66

