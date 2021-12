Punjab Assembly Election: कहते हैं एक तस्वीर, एक हजार शब्दों के बराबर होती है. और अगर तस्वीर का कैप्शन ही ‘संभावनाओं से भरी तस्वीर’ हो तो फिर उस तस्वीर को लेकर कयास लगाए जाने लाजमी है. वह भी ऐसे वक्त में जब विधानसभा चुनाव (Assembly Election) नजदीक हों. जी हां पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) और टर्बनेटर (Turbanator) नाम से मशहूर रहे पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) की यह तस्वीर कल यानी बुधवार 15 दिसंबर से ही काफी चर्चा में है. नवजोत सिंह सिद्धू ने यह तस्वीर ट्वीट की और लिखा, ‘Picture loaded with possibilities …. With Bhajji the shining star.’ बस फिर क्या था, हर कोई इस तस्वीर के मायने निकालने में जुट गया. पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Elections) से ठीक पहले हर कोई यही अंदाजा लगा रहा है कि हरभजन सिंह जल्द ही कांग्रेस (Harbhajan Singh to Join Congress!) का हाथ थाम सकते हैं.Also Read - Punjab Police Violent Crackdown: कैमरे के सामने ऐसी बर्बरता देखी है आपने, क्या ऐसे सरकार विरोधी नारे बंद करेगी पंजाब पुलिस | Video

हरभजन सिंह कांग्रेस का हाथ थामेंगे या नहीं, इस पर अभी न तो हरभजन सिंह, न नवजोत सिंह सिद्धू और न ही कांग्रेस ने कुछ स्पष्ट किया है. लेकिन जब हरभजन सिंह के लिए 'संभावनाओं से भरी तस्वीर' लिखा जाता है तो लोग उनके राजनीति में आने और कांग्रेस ज्वाइन करने की ही संभावना तलाशते हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) में 41 वर्षीय हरभजन सिंह की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं.

आज यानी गुरुवार 16 दिसंबर को चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है. इस बैठक से एक दिन पहले स्वयं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा हरभजन सिंह की तस्वीर इस तरह से ट्वीट किया जाना कई संकेत दे जाता है. यह बैठक आज शाम 5 से रात 8.30 बजे तक चलेगी. इसके अलावा 17 और 18 दिसंबर को सुबह 11 से शाम 6 बजे तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी.

आज हर किसी की निगाहें पंजाब कांग्रेस की इस स्क्रीनिग कमेटी की मीटिंग पर रहेंगे. हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हरभजन सिंह कांग्रेस की ओर से गुगली फैंकते हुए दिखें.