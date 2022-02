Punjab Assembly Elections 2022: पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तापक्ष कांग्रेस को झटका लगा है. प्रदेश में मतदान से ठीक तीन दिन पहले आज गुरुवार को अमृतसर से कांग्रेस पार्षद प्रियंका शर्मा, मनदीप अहूजा और गुरजीत कौर आम आदमी पार्टी (AAP) में शामिल हो गए. तीनों पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy CM Manish Sisodia) की मौजूदगी में ‘आप’ में शामिल हुए. इससे एक दिन पहले ही अमृतसर के मेयर करमजीत सिंह रिंटू आप में शामिल हुए थे.Also Read - Manish Tiwary का फिर तल्ख बयान, कहा-हम कांग्रेस के किराएदार नहीं, हिस्सेदार हैं, धक्का देकर निकालें तो...

Punjab | Amritsar Congress counsellors Priyanka Sharma, Mandeep Ahuja, Gurjeet Kaur join Aam Aadmi Party (AAP) in the presence of party leader Manish Sisodia.

Yesterday Amritsar Mayor Karamjit Singh Rintu had joined AAP. pic.twitter.com/WLf9wzFwIU

— ANI (@ANI) February 17, 2022