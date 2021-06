Punjab Assembly Elections 2022: वैसे तो पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. लेकिन, विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. इसी बीच पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा और नया सियासी समीकरण सामने आया है.साल 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सुखबीर सिंह बादल की शिरोमणी अकाली दल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया है. आज इसका विधिवत ऐलान किया गया है. बता दें कि पंजाब में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन था. Also Read - Punjab Lockdown Update: पंजाब में 15 जून तक बढ़ा लॉकडाउन लेकिन पाबंदियों में ढील भी मिली, जानें ताजा गाइडलाइंस

दोनों पार्टियों ने इस नए गठबंधन का विधिवत ऐलान किया है. शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल और बसपा ने गठबंधन किया है और 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि पंजाब की 117 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) 20 सीटों पर और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) शेष 97 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

Out of 117 seats, Bahujan Samaj Party (BSP) to contest on 20 seats, and Shiromani Akali Dal (SAD) to contest the remaining 97 seats: Sukhbir Singh Badal, SAD President pic.twitter.com/cXPVZWdVTq

