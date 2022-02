Punjab Assembly Elections 2022: पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है. आज गुरुवार को न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि ये हमला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी अश्विनी शर्मा (Punjab BJP chief Ashwani Sharma) की सभा में हुआ. शर्मा एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया. बताया गया कि बीते बुधवार को पठानकोट की इस घटना में चार लोग घायल हो गए. घटना पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने पंजाब पुलिस पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा- इससे पता चलता है कि प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है.Also Read - Goa Assembly Election 2022: विकास और स्थिर सरकार के साथ ही 'गोल्डन गोवा' बनाने का वादा कर रहे प्रमोद सावंत

Punjab: Some people attacked BJP workers at a poll gathering that was to be addressed by State BJP chief & party candidate Ashwani Sharma, resulting in injuries to 4 people in Pathankot yesterday

"It shows that the administration is unable to maintain law & order," Sharma said pic.twitter.com/Zh0ZJuwtxu

— ANI (@ANI) February 3, 2022