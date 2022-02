Punjab Assembly Elections 2022: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पंजाब में श्री आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी (Congress Leader Manish Tiwari) ने आज बुधवार को लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. इस दौरान उन्होंने ‘आप’ संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (AAP Convener And CM Arvind Kejriwal) पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान साल 1975 से हथियार और ड्रग्स भेजकर पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है. मगर उनका (अरविंद केजरीवाल) का ये कहना है कि इसमें सुरक्षा एजेंसी शामिल हैं. ये बहुत ही गंभीर आरोप है. अगर इस संबंध में कोई सबूत है कि केजरीवाल को दिखाना चाहिए.Also Read - Punjab Polls 2022: पिता के पक्ष में प्रचार कर रहे राज्य सूचना आयुक्त, तुरंत एक्शन में आया चुनाव आयोग

There is no doubt that Pakistan has been trying to destabilize Punjab since 1975 by sending arms & drugs but saying that security agencies are involved in it is a very serious allegation. Kejriwal Ji should show proof, if he has any: Congress leader Manish Tewari in Ludhiana pic.twitter.com/etjCy3xmAb

