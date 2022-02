Punjab Assembly Elections 2022: पंजाब में विधानसभा की सभी 117 सीटों के लिए मतदान जारी है. वोट डालने के लिए मतदाताओं को पोलिंग बूथ के बाहर लंबी-लंबी कतारों में देखा गया है. मगर इस बीच सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र अमृतसर के सोहणा और मोहणा (Sohna and Mohna) रहे, जो अपना वोट डालने के लिए अमृतसर पहुंचे. न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी की गई तस्वीर में देखा जा सकता है आपस में जुड़े दोनों भाई आज रविवार को मानावाला में मतदान के लिए पहुंचे.Also Read - Uttarakhand Election 2022: हरीश रावत का दावा उत्तराखंड में बनेगी कांग्रेस की सरकार, कहा- सोनिया गांधी से CM कैंडिडेट के नाम के ऐलान का अनुरोध करेंगे

पीआरओ गौरव कुमार ने बताया कि ये बहुत ही अनोखा मामला है. चुनाव आयोग ने हमें उचित वीडियोग्राफी करने के लिए कहा है. वो पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) मतदाताओं के प्रतीक हैं. वो दोनों एक हैं लेकिन दो अलग-अलग मतदाता हैं. उन्होंने आगे कहा कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए आरओ ने उन्हें चश्मा देने की व्यवस्था की थी. Also Read - Kumar Vishwas Y Security: AAP के खालिस्तानी कनेक्शन विवाद के बीच कुमार विश्वास को दी गई Y श्रेणी की सुरक्षा

Conjoined twins, Sohna and Mohna, cast their votes at polling booth no.101 in Manawala, Amritsar. #PunjabElections pic.twitter.com/qx2pxuJ2N9

— ANI (@ANI) February 20, 2022