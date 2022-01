Punjab Assembly Elections 2022: अगले दो महीनों में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं. इसमें पंजाब जैसा प्रमुख राज्य भी शामिल हैं. प्रदेश में अभी कांग्रेस शासित सरकार है, जिसके मुखिया यानी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (CM Charanjit Singh Channi) हैं. हालांकि कांग्रेस आलाकमान स्पष्ट कर चुका है कि पार्टी पांचों राज्यों में बिना सीएम उम्मीदवार के चुनाव में उतरेगी. मगर जब इसी मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू (Punjab Congress President Navjot Singh Sidhu) से सवाल पूछा गया उन्होंने कुछ और ही जवाब दिया. उन्होंने कहा कि पंजाब का सीएम कौन होगा ये पंजाब की जनता तय करेगी हाईकमान नहीं.Also Read - Assembly Election 2022: सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन राज्य विधानसभा चुनावों को किस तरह दे रहे हैं आकार?

पंजाब तय करेगा कौन होगा सीएम

आज मंगलवार को एक प्रेस में कॉन्फ्रेंस में सिद्धू से एक पत्रकार ने पूछा- अगर पंजाब की अवाम कांग्रेस को बहुमत दे भी देती है तो क्या गांरटी है कि वो उन्हें (सिद्धू) सीएम बनाएगा. क्योंकि हाईकमान ने सीएम का कोई उम्मीदवार ही तय नहीं किया है? इसपर पंजाब कांग्रेस प्रमुख ने कहा- हर शख्स सीएम बनना चाहता है. सीएम तो पंजाब की जनता बनाएगी. ये आपको किसने कहा कि हाईकमान सीएम बनाएगा. सिद्धू ने आगे कहा- पंजाब के लोगों ने पांच साल पहले विधायक बनाए. कांग्रेस के विधायक होंगे या नहीं ये पंजाब के लोग ही तय करेंगे. साथ ही प्रदेश का सीएम कौन होगा ये पंजाब की जनता तय करेगी. Also Read - Akhilesh Yadav: चुनावी मौसम में सपा नेता अखिलेश यादव के बारे में जानें सब कुछ?

#WATCH | People of Punjab will decide who will be the CM. Who told you that the (Congress) high command will make the CM?: Punjab Congress president Navjot Singh Sidhu pic.twitter.com/AXC0yFWARj

— ANI (@ANI) January 11, 2022