Punjab Assembly Elections 2022: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Congress Leader Priyanka Gandhi) ने आज गुरुवार को पंजाब के पठानकोट (Pathankot) में जनसभा को संबोधित किया. यहां उन्होंने पंजाबियत पर अपनी राय देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर खूब निशाना साधा. जनसभा में कांग्रेस नेत्री ने कहा कि पंजाबियत वह भावना है जो और किसी के सामने नहीं बल्कि ईश्वर के सामने झुकती है. जितने राजनीतिक दल आपके सामने आते हैं और पंजाबियत की बात करते हैं, उनमें से कोई अपने उद्योगपति मित्रों के सामने झुक चुका है.

प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) दोनों पंजाबियत की बात कर रहे हैं. मगर पंजाबियत क्या है, उन्हें नहीं पता. उन्होंने कहा, 'पंजाबियत सेवा और सच्चाई है. सद्भाव है. मेहनत है और खुद्दारी है. पंजाबियत किसी के सामने नहीं झुकती, वो सिर्फ मालिक (ईश्वर) के सामने झुकती है. मगर जिन राजनीतिक दलों के नेता यहां पंजाबियत की बात करते हैं वो उनमें एक अपने बड़े-बड़े उद्योगपति मित्रों के सामने झुक चुके हैं. दूसरे अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए किसी के भी सामने झुक जाएंगे.'



प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि देश में अमीरों के लिए राजनीति चल रही है. पठानकोट में छोटे-छोटे व्यापारियों की हालत खराब कर दी. नोटबंदी और जीएसटी में केंद्र से छोटे व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिली. उन्होंने कहा कि जिन पीएसयू से रोजगार आते हैं उन्होंने (केंद्र सरकार) उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया गया. जो पीएसयू बच गए हैं उन्हें बेचने की योजना चल रही है.

Punjabiyat is the sense that doesn't bow down before anyone but the almighty. Out of all the political parties that come before you and talk about Paunjabiyat, one has already bowed down before its industrialist friends: Priyanka Gandhi Vadra in Pathankot#PunjabElections pic.twitter.com/LTJ1KkiSjX

— ANI (@ANI) February 17, 2022