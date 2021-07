Punjab News, Punjab Assembly Elections 2022, Farmer Protest, Farm bills 2020: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने अपना विजन बताया है. पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) ने कहा कि अगर उनका गठबंधन सत्ता में आया तो किसानों के हित में निर्णय लिए जाएंगे.Also Read - Kisan Andolan: सरकार से मिले बातचीत के न्योते पर बोले राकेश टिकैत- 'किसान बात करने को तैयार लेकिन...'

उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन (Farmers Protest) में पिछले 7 महीने में कई किसान अपनी जान दे चुके हैं. अगर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की सरकार आती है तो जिन लोगों ने इस संघर्ष में अपनी शहादत दी है, उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी. उस परिवार के सभी बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त दी जाएगी और उस परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा. Also Read - किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा- देश में अघोषित आपातकाल, जनता को जागना चाहिए

सुखबीर बादल ने इस संबंध में अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कहा कि पिछले सात महीनों से पंजाब और दूसरे राज्यों के किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान केंद्र के कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग रहे हैं. प्रदर्शनकारी किसान जिनमें बुजुर्ग, माताएं शामिल हैं, सभी दिन रात कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इन सात महीनों में कई किसानों का निधन हो चुका है. करीब साढ़े पांच सौ किसान अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं. Also Read - संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 'मॉनसून सत्र के दौरान संसद के बाहर हर दिन करेंगे प्रदर्शन'

पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने आगे कहा कि अगर पंजाब में साद और बसपा गठबंधन की सरकार बनती है, तो सबसे पहले जिन किसानों ने शहादत दी है, उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. ऐसे परिवार के सभी सदस्यों की पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त कराई जाएगी. इन परिवारों का मेडिकल इंश्योरेंस भी कराया जाएगा. ये सारा खर्चा पंजाब सरकार उठाएगी.

Today, I assure Punjabis: Immediately after forming the govt in 2022, SAD-BSP will honour the martyrs of #KisanAndolan with one govt job per family, free education to their children & grandchildren till post-graduation & health insurance cover to the entire family.@Akali_Dal_ pic.twitter.com/240jQ5e9DZ

— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) July 9, 2021