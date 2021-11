Punjab Assembly Polls 2022: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए राहत भरी एक खबर सामने आई है. पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है. हालांकि यह ऐलान महज औपचारिक है, क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मिलने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने की बात की थी.Also Read - UP: मुफ्त राशन योजना होली तक बढ़ेगी, गेहूं, दाल, नमक, तेल मिलेगा, CM ने अयोध्‍या से क‍िया ऐलान

शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धू ने कहा कि नए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बाद एक बार फिर वह पंजाब कांग्रेस चीफ की कमान संभालेंगे. सिद्धू ने यह भी कहा कि हर पंजाबी के हित को ध्यान में रखकर उन्होंने इस्तीफा दिया था.

नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष, राहुल गांधी और प्रियंका जी के इस सिपाही ने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है. जिस दिन नए एडवोकेट जनरल बनेंगे और नया पैनल आ जाएगा, मैं उस दिन ऑफिस जाकर अपना कार्यभार सभालूंगा.

There's nothing personal. I speak to him for the state. I speak to him for all the good that can be done for the state. I have no differences with Charanjit Channi, not at all. Whatever I do is for Punjab. I stand for Punjab. Punjab is my soul. That's the goal: Navjot Singh Sidhu pic.twitter.com/LUbPyKocG8

