Punjab Assembly Election 2022: पंजाब में कांग्रेस (Punjab Congress) के लिए मुश्किलें फिर बढ़ती दिख रही है. नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह विवाद के बाद अब सुनील जाखड़ (Sunil Jakhar) का नया वीडियो मुसीबत बन सकता है. पंजाब कांग्रेस में बीते कई महीनों से जारी उथल-पुथल के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amrinder Singh) ने मुख्यमंत्री का पद और पार्टी छोड़ दी. अमरिंदर के सीएम पद छोड़ने के बाद कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) को मुख्यमंत्री बना दिया. कांग्रेस ने अब तक राज्य में सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं किया है और जाखड़ का नया दावा एक बार फिर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है.Also Read - UP Election 2022: अमित शाह बोले- धारा 370 हटाने पर अखिलेश यादव ने मेरे सामने कहा था कि खून की नदियां बहेंगी

Sunil Jakhar claims 42 MLAs wanted him as Punjab CM after Amarinder Singh stepped down

Read @ANI Story | https://t.co/UmWSyOmQsb#PunjabElections2022 pic.twitter.com/nJPjE46SoM

— ANI Digital (@ani_digital) February 2, 2022