Punjab Assembly Polls 2022: पंजाब में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है. राज्य में एक चरण में 14 फरवरी को मतदान (Punjab Election Date) होना है. नतीजे 10 मार्च को आएंगे. चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जी जान से जुट गई हैं. 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly Election 2022) में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party), अकाली दल और BJP के अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस मैदान में है. हालांकि अब तक किसी भी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है. इन सबके बीच पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर केजरीवाल का बयान आया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि उनकी पार्टी आम जनता से पूछेगी कि पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा किसे बनाया जाना चाहिए?Also Read - BJP ने UP की 172 विधानसभा सीटों के लिए उम्‍मीदवारों के नाम फाइनल किए, पहली लिस्‍ट कल हो सकती है जारी

उन्होंने संकेत दिया कि इस पद के लिए उनकी पसंद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान हैं और उन्होंने खुद को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर बताया. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भगवंत मान (Bhagwant Mann) और पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा की मौजूदगी में एक मोबाइल नंबर जारी किया जिस पर लोग 17 जनवरी तक अपनी आवाज में संदेश रिकॉर्ड करके, एसएमएस भेजकर या वॉट्सऐप से इस बारे में अपनी राय बता सकते हैं कि पार्टी नेताओं में से किसे वह मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं. केजरीवाल ने कहा, ‘नहीं, अरविंद केजरीवाल इस दौड़ में नहीं है. मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं इसमें नहीं हूं.’ Also Read - UP Polls 2022: अयोध्या सीट से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ? BJP की चुनाव समिति की बैठक में लगी मुहर; घोषणा जल्द...

#WATCH | Bhagwant Mann is very dear to me, he is like a younger brother. I was also saying that we should make him the CM face for Punjab Assembly elections, but he said let the people of Punjab decide this: AAP National Convenor & Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/PzhfXHh5LT

— ANI (@ANI) January 13, 2022