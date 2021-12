COVID19, Punjab, bans: पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस और इसके नए वेरियंट ओमीक्रोन के मद्देनजर राज्‍य में कोविड रोधी वैक्‍सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों की राज्‍य में एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. राज्‍य सरकार ने इस संबंध में आज मंगलवार की शाम इस सबंध में यह आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक राज्‍य में कोविड वैक्‍सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों पर यह प्रतिबंध आगामी 15 जनवरी से लागू होगा.Also Read - Covid Update: महाराष्ट्र के सांगली में 31 मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना वायरस से संक्रमित, ले चुके हैं वैक्सीन की दोनों डोज

#COVID19 | Punjab bans entry of not fully vaccinated people from Jan 15 in public places, the official release of the state govt reads pic.twitter.com/h5PvCUEU2e

— ANI (@ANI) December 28, 2021