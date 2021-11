Attorney General APS Deol`s resignation is accepted by Cabinet; Punjab CM Charanjit Singh Channi says : की कैबिनेट ने आज अटॉर्नी जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा स्‍वीकार कर लिया है. यह जानकारी मुख्‍यमंत्री चरणजीत सिंह चन्‍नी ने आज मंगलवार को दी है. बता दें कि राज्य के महाधिवक्ता एपीएस देओल और इकबाल प्रीत सिंह सहोता की कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में नियुक्ति को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्‍यमंत्री के बीच तनातनी चल रही थी.Also Read - राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में बोले पंजाब भाजपा अध्यक्ष, 'राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी'

Punjab Cabinet accepted the resignation of Advocate General APS Deol: Punjab CM Charanjit Singh Channi pic.twitter.com/VCZElqM9tx — ANI (@ANI) November 9, 2021

Also Read - नवजोत सिंह सिद्धू सरकार और एजी ऑफिस के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं: एपीएस देओल

गौरतलब है कि इससे पहले दो नवंबर को सिद्धू, चन्नी और चौधरी केदारनाथ के मंदिर में पूजा-अर्चना करने उत्तराखंड गए थे. उसी दिन, उन्होंने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की थी. उस वक्त सिद्धू ने कहा था, सब ठीक है. सिद्धू देओल और सहोता की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं. सहोता और देओल दोनों ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की पसंद माने जाते हैं. Also Read - Punjab Polls 2022: नवजोत सिद्धू ने भरी हुंकार, वापस लिया इस्तीफा - चुनाव में इतनी सीटें जीतने का किया दावा