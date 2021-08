ये वीडियो (Viral Video) पंजाब (Punjab) के पटियाला शहर (Patiala) का है, जहां पंजाब पुलिस का एक सहायक पुलिस निरीक्षक सुरक्षा जांच के लिए कार को रोकने की कोशिश करता है तो ड्राइविंग कर रहा युवक रुकने की बजाय कार से एएसआई को टक्‍कर मारते हुए तेजी से आगे बढ़ जाता है. इन भयावह पलों का यह वीडियो (Video)सामने आया है. सामने आए वीडियो में इस वाकये जवान खुद को बचाने की कोशिश करते हुए दिखता है, लेकिन वह कार की चपेट में आ जाता है और कई मीटर तक घिसटते हुए नजर आते हैं.Also Read - 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर देश के नाम राष्ट्रपति का संबोधन, बोले- कोविड महामारी अभी समाप्त नहीं हुई, प्रोटोकॉल के अनुरूप जल्द टीका लगवा लें

पटियाला में स्वतंत्रता दिवस से पहले जांच के दौरान एक कार चालक ने सहायक पुलिस निरीक्षक को कुचलने का प्रयास किया जिसमें वह घायल हो गए हैं. सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में एएसआई सूबा सिंह को कुछ दूरी तक घिसटते देखा जा सकता है. कार के पहिए के नीचे आने से एएसआई के दाहिने पैर की हड्डियां टूट गईं. घटना पटियाला के लीला भवन इलाके में हुई. एएसआई ने जांच के लिए कार रोकी थी. Also Read - England vs India, 2nd Test: खुद ग्राउंड मैन ने खड़ी कर दी मुसीबत, 'ड्रामे' के बीच रोकना पड़ा खेल

#WATCH Car evading security check hits police personnel in Patiala, Punjab

Police say the injured police personnel is under medical treatment, car traced, further investigation underway

(Video source: Police) pic.twitter.com/ZF9wygy8Xm

— ANI (@ANI) August 14, 2021