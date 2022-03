Punjab CM Bhagwant Mann: पंजाब की कमान संभाल रहे आम आदमी पार्टी के सीएम भगवंत मान ने बेरोजगारी को दूर करने की बड़ी और नई तरकीब निकाली है. वैसे इस तरकीब को जानकर पंजाब के विधायकों और पूर्व विधायकों को थोड़ा दुख जरूर हो सकता है. भगवंत मान ने आज बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश दिया है कि, पंजाब में विधायकों के पेंशन फॉर्मूला में बदलाव किया जाएगा. पंजाब में अब विधायकों और पूर्व विधायकों को सिर्फ एक बार की पेंशन मिलेगी, चाहे वो कितनी बार भी विधायक बने हों. बता दें कि अब तक जितनी बार किसी भी दल के नेता चुनाव जीतकर विधायक बनते थे उतनी बार के पेंशन की राशि उनके हिस्से में जुड़ती जाती थी.Also Read - NATIONAL PENSION SCHEME: वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले करें इस स्कीम में निवेश, मिलेगा 50,000 का आयकर लाभ

Today, we have taken another big decision. The pension formula for Punjab’s MLAs will be changed. MLAs will now be eligible for only one pension.

Thousands of crores of rupees which were being spent on MLA pensions will now be used to benefit the people of Punjab. pic.twitter.com/AdeAmAnR7E

