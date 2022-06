Sidhu Moose Wala Murder Case: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मूसेवाला के पिता को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय मिलेगा. सीएम ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी.Also Read - पंजाब: कांग्रेस के कई बड़े नेता और एसएडी के पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हुए, तीन रह चुके हैं मंत्री

भगवंत मान से पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बनावाली (Gurpreet Singh Banawali) भी मूसेवाला के घर पहुंचे थे. इस दौरान उन्हें स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा था. ग्रामीणों के विरोध के बाद आप विधायक को वापस लौटना पड़ा.

Mansa | Punjab CM Bhagwant Mann meets the grieving father of singer Sindu Moose Wala at his village pic.twitter.com/SZyK2RDuLM

— ANI (@ANI) June 3, 2022