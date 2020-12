Farmers Protest: नए कृषि कानून (New Farms Law) के विरोध में किसानों का प्रदर्शन बीते 1 महीने से जारी है. किसान कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं. उधर, किसानों और सरकार के बीच बातचीत का दौर भी जारी है. हालांकि किसानों ने कहा है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा. इस बीच प्रदर्शनकारी किसानों ने पंजाब में 1,500 से अधिक मोबाइल टावर तोड़े हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं. सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. इसकी खबर मिलते ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिये हैं. Also Read - PM मोदी ने 100वीं 'Kisan Rail' को दिखाई हरी झंडी, कहा- खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में आएगा बड़ा बदलाव, जानें इसकी खासियत

Punjab CM Captain Amarinder Singh directs police to take action against those vandalising mobile towers in the state

(file photo) pic.twitter.com/SeScsAtU1y

