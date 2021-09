Punjab News: पंजाब में सीएम पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब की सियासी हलचल आज थम गई है जब पंजाब के सीएम के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी ने आज शपथ ली है. हालांकि उनके शपथ ग्रहण में कैप्टन अमरिंदर शामिल नहीं हुए. वहीं नए सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले , चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, हरीश रावत, नवजोत सिंह सिद्धू सहित सबने बधाई दी है.Also Read - Punjab CM Oath LIVE Video: पंजाब के सीएम बने चरणजीत सिंह चन्नी, रंधावा-सोनी डिप्टी सीएम, राहुल गांधी ने दी बधाई

चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के सीएम बनने पर पीएम मोदी ने भी शुभकामना दी है और कहा है कि पंजाब के नए सीएम केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे.

सीएम बनने के बाद अपनी पहली ही प्रेस कांफ्रेंस में रो पड़े चन्नी

पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चंडीगढ़ में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भावुक हो गए, इस मौके पर वो अपने आंसू रोक नहीं सके औऱ भरे गले से कहा कि”कांग्रेस ने एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया है. एक ऐसे आदमी को सीएम बनाया है जोिसके पास कभी सिर पर छत नहीं थी, पार्टी ने आज हमें कहां से कहां पहुंचा दिया.

#WATCH Punjab CM Charanjit Singh Channi gets emotional while addressing his first press conference in Chandigarh says "Congress has made a common man the chief minister." pic.twitter.com/4QNV990OR7

— ANI (@ANI) September 20, 2021