Punjab, CM Charanjit Singh Channi, Punjab Assembly Election 2022, NEWS: पंजाब में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच राज्‍य के मुख्‍यमंत्री चरणजीत सिंह चन्‍नी के चचेरे भाई आज मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए. ताजा जानकारी के मुताबिक, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के चचेरे भाई जसविंदर सिंह धालीवाल शामिल हुए. उन्‍होंने चंडीगढ़ा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्‍यता ग्रहण की है.Also Read - Manipur Polls 2022: कांग्रेस का दावा- मणिपुर की BJP सरकार ने आचार संहिता का किया उल्लंघन

Jaswinder Singh Dhaliwal, cousin brother of Punjab CM Charanjit Singh Channi joins the Bharatiya Janata Party in the presence of Union Minister Gajendra Singh Shekhawat in Chandigarh today pic.twitter.com/JHAeadgO1C

