Punjab CM मान ने अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद चेताया, शांति भंग की कोशिश की तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) ने खालिस्तान समर्थक अलगाववादी अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh Arrest) के गिरफ्तार होने के बाद रविवार को कहा कि शांति एवं सौहार्द भंग करने की कोशिश करने वाले लोगों को कानून के अनुसार कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

मान ने एक वीडियो संदेश में कहा, आज, 35 दिन बाद अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया. CM मान ने कहा, जो लोग शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और देश का कानून तोड़ेंगे, उन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. हम किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे. हम बदले की राजनीति नहीं करते.

मुख्यमंत्री ने कहा, मैं इन 35 दिनों के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों का आभार जताता हूं. अमृतपाल को आज सुबह मोगा जिले के रोडे गांव से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि उसे घेर लिया गया था जिससे उसके फरार होने की कोई गुंजाइश नहीं थी. उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत असम के डिब्रूगढ़ ले जाया गया है.