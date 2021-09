Punjab CM Oath LIVE: पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद रविवार को चुने गए चरणजीत सिंह चन्नी ने आज यानी सोमवार को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया. चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री बने हैं और पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बने हैं. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना सीएम चेहरा बदला है. चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़ समेत पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता राजभवन में मौजूद हैं.Also Read - पंजाब के पहले दलित सीएम बनेंगे Charanjit Singh Channi, दो डिप्टी सीएम भी लेंगे शपथ, ऐसा होगा शपथ ग्रहण समारोह, LIVE Updates

पंजाब को मिले दो डिप्टी सीएम

सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ लेने के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने उपमुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है. इस तरह से पंजाब को अब दो नए डिप्टी सीएम मिले हैं. सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल ने सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी को बारी-बारी से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम और डिप्टी सीएम को बधाई दी.

देखें वीडियो….

#WATCH Congress leader Rahul Gandhi and Punjab Congress president Navjot Singh Sidhu congratulate Charanjit Singh Channi on becoming the new Punjab CM#Chandigarh pic.twitter.com/QSl0QY9jI8

— ANI (@ANI) September 20, 2021